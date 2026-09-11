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Освобождение Донбасса, ВС РФ ломают пояс крепостей ВСУ

Освобождение Донбасса, ВС РФ ломают пояс крепостей ВСУ

Освобождение Донбасса входит в новую фазу: российские войска усиливают давление на Славянск, Краматорск и Дружковку — оставшиеся звенья основного оборонительного пояса ВСУ на севере ДНР.

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