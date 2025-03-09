Политнавигатор В Казахстане усиливаются русофобские настроения, которые никак не пресекаются властями – напротив, лишь ускоряются темпы тотальной дерусификации населённых пунктов даже без прежнего прикрытия в виде декоммунизации.
В Казахстане поднимают голову русофобы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
валерий иванович
Русофобы свю голову не опускали с декабря 1986 года. Так что не нужно считать что они её подняли. Если кто не знал или забыл напомню. Эта республика первая начала гонения на русскоязычное население.
Ответить
1 д.
Свежие комментарии