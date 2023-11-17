В Госдуме рассказали о слабой стороне бюджета России

Политика наращивания заимствований в большей степени, чем необходимо для покрытия дефицита бюджета является слабой стороной утвержденного Госдумой проекта трехлетнего бюджета, считает член думского комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева.
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