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Регионы России

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«Локомотив» второй раз в XXI веке выпустил полностью российский состав

«Локомотив» второй раз в XXI веке выпустил полностью российский состав

Ранее подобная ситуация наблюдалась в мае 2025 года, когда «Локомотив» встречался с «Оренбургом» — и тогда матч закончился со счётом 1:1.

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