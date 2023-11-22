Агент Алипа отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны «МЮ»

Агент Нуралы Алипа отметил, что «МЮ» не обращался к нему по поводу возможного трансфера игрока. В агентстве Player Career Management, которое представляет интересы защитника «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алипа отреагировали на слухи об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед».