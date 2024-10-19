FT: США готовы предоставить Киеву до $20 млрд за счет активов России

США могут предоставить Украине кредит на сумму до $20 млрд с погашением за счет прибыли, полученной от замороженных российских кредитов, пишет газета Financial Times со ссылкой на американских чиновников.
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