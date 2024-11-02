День бойца студенческих отрядов прошел во Владивостоке

1 ноября во Владивостоке отметили городской День бойца студенческих отрядов, сообщает PRIMPRESS. Глава Владивостока Константин Шестаков прибыл в театр «Андеграунд» ВВГУ, чтобы поздравить самых трудолюбивых представителей молодежи.
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