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Ускорение инфляции в РФ и оценка ситуации с нефтью. Обзор финансового рынка от 26 марта

Ускорение инфляции в РФ и оценка ситуации с нефтью. Обзор финансового рынка от 26 марта

Инфляция в России с 18 по 24 марта составила 0,12% после 0,06% с 11 по 17 марта. Спрос на нефть в мире будет расти, уверен вице-премьер РФ Александр Новак Валюта Курс юаня снизился на Московской бирже в ходе торговой сессии 26 марта.

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