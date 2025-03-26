Ускорение инфляции в РФ и оценка ситуации с нефтью. Обзор финансового рынка от 26 марта

Инфляция в России с 18 по 24 марта составила 0,12% после 0,06% с 11 по 17 марта. Спрос на нефть в мире будет расти, уверен вице-премьер РФ Александр Новак Валюта Курс юаня снизился на Московской бирже в ходе торговой сессии 26 марта.