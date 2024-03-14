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Закон, порядок, государство

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Вагоны уникального агитпоезда «Сила в правде» расскажут о специальной военной операции

Вагоны уникального агитпоезда «Сила в правде» расскажут о специальной военной операции

В составе агитпоезда будет вагон «Оружие особого рода» - это экспозиция технических средств наглядной агитации, мотивационных плакатов, листовок, брошюр, различной литературы.

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