Вагоны уникального агитпоезда «Сила в правде» расскажут о специальной военной операции

В составе агитпоезда будет вагон «Оружие особого рода» - это экспозиция технических средств наглядной агитации, мотивационных плакатов, листовок, брошюр, различной литературы.
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