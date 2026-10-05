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ТАСС

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Россиянина осудили за диверсию на НПЗ в Самарской области

Россиянина осудили за диверсию на НПЗ в Самарской области

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Военный суд приговорил россиянина к 23 годам лишения свободы за диверсию на нефтеперерабатывающем предприятии в Самарской области, совершенную по заданию Главного управления разведки Украины.

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