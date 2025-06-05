Сенатор Яцкин: Органику в России производят уже 54 региона

Уже 54 российских региона производят органику. Выдано около 600 органических сертификатов для более чем 250 предприятий, сообщил 5 июня первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин по случаю открытия в Москве Форума тружеников села.
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