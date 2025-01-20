В Ленинградской области задержали прикурившего от Вечного огня мужчину

В Ленинградской области в городе Кириши задержан мужчина, который прикурил от Вечного огня.Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, сотрудники полиции, просматривая записи с камер видеонаблюдения, заметили мужчину, который поджигал сигарету от пламени Вечного огня на проспекте Победы в Киришах.
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