В Ленинградской области задержали прикурившего от Вечного огня мужчину

В Ленинградской области в городе Кириши задержан мужчина, который прикурил от Вечного огня.Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, сотрудники полиции, просматривая записи с камер видеонаблюдения, заметили мужчину, который поджигал сигарету от пламени Вечного огня на проспекте Победы в Киришах.