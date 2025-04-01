В Госдуме объяснили массовые сбои в Рунете

Проблемы с массовыми сбоями в Рунете могут быть связаны с использованием зарубежных хостинг-провайдеров, в свою очередь, они не несут ответственность за работу сервисов и сохранность данных на своих платформах.
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