130 игроков забросили 20+ шайб в этом сезоне НХЛ. Рекорд лиги – 135 в сезоне-1980/81

130 игроков забросили 20+ шайб в этом сезоне НХЛ, рекорд – 135. Сегодня свои 20-е шайбы в сезоне забросили Рикард Ракелль («Питтсбург»), Коул Кофилд («Монреаль»), Виктор Хедман («Тампа») и Янни Гурде («Сиэтл»).
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