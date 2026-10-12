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Полметра Валуева, супергерой на руках у Зендеи: 7 звёздных пар, где рост не по правилам

Полметра Валуева, супергерой на руках у Зендеи: 7 звёздных пар, где рост не по правилам

Есть негласное правило: в паре мужчина выше, женщина — ниже. И стоит знаменитостям его нарушить, как сантиметры начинают обсуждать едва ли не активнее, чем их романы.

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