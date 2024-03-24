Семья тренера по айкидо пропала после атаки боевиков на «Крокус Сити Холл»

Семья тренера по айкидо Ярослава Содрицова пропала после атаки боевиков на «Крокус Сити Холл». На концерт группы «Пикник» пошли сам тренер, его супруга-педагог и двое взрослых детей — преподаватель по вокалу Анастасия и студент Владислав.
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