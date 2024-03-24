Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 027 подписчиков

Семья тренера по айкидо пропала после атаки боевиков на «Крокус Сити Холл»

Семья тренера по айкидо пропала после атаки боевиков на «Крокус Сити Холл»

Семья тренера по айкидо Ярослава Содрицова пропала после атаки боевиков на «Крокус Сити Холл». На концерт группы «Пикник» пошли сам тренер, его супруга-педагог и двое взрослых детей — преподаватель по вокалу Анастасия и студент Владислав.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх