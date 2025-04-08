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Русская весна

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Армия России наступает на запорожском, покровском и лиманском направлениях (КАРТА)

Армия России наступает на запорожском, покровском и лиманском направлениях (КАРТА)

Армия России развивает наступление на запорожском, покровском и лиманском направлениях. На запорожском направлении российские войска продолжают штурм Степового, продвинулись в западную часть, пишут украинские военные аналитики.

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