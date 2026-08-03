Церемония прощания с сенатором Линдси Грэмом прошла в Капитолии США 28 июля

28 июля в здании Капитолия США прошла церемония прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Среди присутствующих были бывший президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский.
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