Иркутский геймер похитил у дяди 2,3 млн рублей, чтобы купить оружие в игре

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов 20-летний геймер похитил у своего дяди 2,3 миллиона рублей для покупки виртуальных обликов и "красивого оружия" в популярной игре, его задержали, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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