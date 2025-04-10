Иркутский геймер похитил у дяди 2,3 млн рублей, чтобы купить оружие в игре

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов 20-летний геймер похитил у своего дяди 2,3 миллиона рублей для покупки виртуальных обликов и "красивого оружия" в популярной игре, его задержали, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.