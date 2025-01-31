В европейской стране усилилась эпидемия насилия против женщин и девочек

“Эпидемия” насилия в отношении женщин и девочек в Великобритании усиливается, говорится в отчете, в котором утверждается, что попытки британского правительства бороться с женоненавистническим насилием сдерживаются плохой координацией.
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