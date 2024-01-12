Названы 10 самых популярных фильмов для просмотра в Новый год

Среди ТОП-10 самых популярных картин не оказалось ни одной иностранной.Исследовательская компания Mediascope назвала 10 самых популярных фильмов, которые жители России смотрели в новогодние праздники и каникулы.
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