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Джордан Пул после сравнения с Харденом: «Если бы не «Голден Стэйт», Джеймс мог стать чемпионом»

Атакующий защитник «Вашингтона» Джордан Пул высоко отозвался о Джеймсе Хардене после лестного сравнения от Кевина Гарнетта.

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