В Кишиневе проводятся мероприятия в рамках Национального дня культуры

По сообщению Кишиневской примэрии, 16 января 2024 года, по случаю Национального дня культуры, Музей истории города Кишинева организует культурные мероприятия: открытие выставки документальной фотографии "Домника Дариенко - артистка театра и кино" и "Салон искусств" с участием Аурелиана Дэнилэ, д-ра хаб.