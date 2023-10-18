Белки в Новосибирске переоделись в серые зимние шубки

Жители Новосибирска делятся в сети снимками грызунов, которые поменяли рыжие наряды на серые.В парках и скверах Новосибирска белочки переоделись к зиме и теперь по деревьям и дорожкам носятся не рыжие, а серые милашки-попрошайки.