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МО РФ: российские военные взяли под контроль восемь опорных пунктов ВСУ в ЛНР

МО РФ: российские военные взяли под контроль восемь опорных пунктов ВСУ в ЛНР

Вооруженные силы РФ за последние три дня взяли под свой контроль восемь опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сватовском районе Луганской народной республики (ЛНР), сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

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