МО РФ: российские военные взяли под контроль восемь опорных пунктов ВСУ в ЛНР

Вооруженные силы РФ за последние три дня взяли под свой контроль восемь опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сватовском районе Луганской народной республики (ЛНР), сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.