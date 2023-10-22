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Здоровье в наших руках

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Свежие комментарии

Да, я не аппетитная и знаю, сколько мне лет": Юлия Высоцкая о критике дряблых ног.

Да, я не аппетитная и знаю, сколько мне лет": Юлия Высоцкая о критике дряблых ног.

Актриса обладает стройной фигурой, но все же не все восхищаются ее внешностью. Недавно некоторые пользователи сети заявили, что Юлии Высоцкой не стоит оголять ноги, так как они выглядят не очень презентабельно.

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