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Депутаты Госдумы ищут в своих кабинетах жучки и скрытые камеры наблюдения

Депутаты Госдумы ищут в своих кабинетах жучки и скрытые камеры наблюдения

Это произошло после появления видео, на котором человек, похожий на представителя КПРФ Дениса Парфенова (на фото), занимается сексом с девушкой в кабинете Госдумы.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Если секс с проституткой в кабинете создал ИИ с целью опозорить коммунистов ...Тогда надо проверить остальные видеокамеры в коридорах Думы по пути движения проститутки ...Неужели и эти видеокамеры создали ложное изображение проститутки в Думе , чтобы опозорить невиновного Парфенова? ** А с другой стороны ...Пусть каждый мужик вспомнит молодость...Когда очень хочется ...с девушкой ...А хаты , где можно прилечь с дамой нет ! Вот и приходится вести красавицу в рабочий кабинет...И делать это самое *бум-бум* у шефа на широком письменном столе , на географических картах..Хорошо , что 70-е г.г. не было везде видеокамер !
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