Депутаты Госдумы ищут в своих кабинетах жучки и скрытые камеры наблюдения

ВА

Владимир Акулов

Если секс с проституткой в кабинете создал ИИ с целью опозорить коммунистов ...Тогда надо проверить остальные видеокамеры в коридорах Думы по пути движения проститутки ...Неужели и эти видеокамеры создали ложное изображение проститутки в Думе , чтобы опозорить невиновного Парфенова? ** А с другой стороны ...Пусть каждый мужик вспомнит молодость...Когда очень хочется ...с девушкой ...А хаты , где можно прилечь с дамой нет ! Вот и приходится вести красавицу в рабочий кабинет...И делать это самое *бум-бум* у шефа на широком письменном столе , на географических картах..Хорошо , что 70-е г.г. не было везде видеокамер !