Первый контакт президентов за три года, новый статус для Казани и татарстанский «Нобель»

Состоялись сенсационные переговоры Путина и Трампа, Раис РТ привез из Джидды новый статус для Казани, на коллегии республиканского Минсельхозпрода подвели итоги года, Инвестсовет РТ одобрил проекты на 112 млрд рублей, объявлены обладатели новой премии для ученых в Татарстане: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.