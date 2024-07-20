5 блюд шведского стола в Турции, которые брать не стоит

К их качеству у туристов накопились вопросы. фото: Getty ImagesЕсли питание в отеле организовано по принципу шведского стола, это не значит, что нужно наваливать в тарелку с горкой «всего понемножку», чтобы ни одно экзотическое лакомство не осталось неиспробованным.