5 блюд шведского стола в Турции, которые брать не стоит

К их качеству у туристов накопились вопросы. фото: Getty ImagesЕсли питание в отеле организовано по принципу шведского стола, это не значит, что нужно наваливать в тарелку с горкой «всего понемножку», чтобы ни одно экзотическое лакомство не осталось неиспробованным.
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