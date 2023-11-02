Подрядчика пермского аэропорта оштрафовали за нарушения при реконструкции

Федеральные власти хотят расторгнуть контракт с организацией.Фирма «СтройТрансГаз», ответственная за реконструкцию аэропорта Перми, была оштрафована на 600 000 рублей за нарушения в процессе выполнения работ.
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