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Подрядчика пермского аэропорта оштрафовали за нарушения при реконструкции

Подрядчика пермского аэропорта оштрафовали за нарушения при реконструкции

Федеральные власти хотят расторгнуть контракт с организацией.Фирма «СтройТрансГаз», ответственная за реконструкцию аэропорта Перми, была оштрафована на 600 000 рублей за нарушения в процессе выполнения работ.

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