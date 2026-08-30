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Калужские новости

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Отменён режим опасности атаки БПЛА в Калужской области

Отменён режим опасности атаки БПЛА в Калужской области

Режим опасности атаки БПЛА в Калужской области действовал с 0:03 29 августа и был отменён спустя более суток.

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