Китайских женщин призвали активнее участвовать в техническом прогрессе

Женщины Китая и всего мира должны находиться в авангарде научно-технологического прогресса. С таким призывом на Глобальном женском форуме в Пекине обратилась председатель Всекитайской федерации женщин и член Госсовета КНР Шэнь Ицинь.
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