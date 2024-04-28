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Парламентская газета

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Китайских женщин призвали активнее участвовать в техническом прогрессе

Китайских женщин призвали активнее участвовать в техническом прогрессе

Женщины Китая и всего мира должны находиться в авангарде научно-технологического прогресса. С таким призывом на Глобальном женском форуме в Пекине обратилась председатель Всекитайской федерации женщин и член Госсовета КНР Шэнь Ицинь.

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