Прокурор Новосибирской области Александр Бучман высказался о преступлениях мигрантов

Глава регионального ведомства рассказал об уголовных делах, которые держит на личном контроле.Прокурор Новосибирской области Александр Бучман рассказал журналистам о громких уголовных делах 2023 года и приоритетных направлениях в работе ведомства.
Глава регионального ведомства рассказал об уголовных делах, которые держит на личном контроле.Прокурор Новосибирской области Александр Бучман рассказал журналистам о громких уголовных делах 2023 года и приоритетных направлениях в работе ведомства.
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