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Нескучные технологии

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Госуслуги предлагают услугу проверки паспорта

Госуслуги предлагают услугу проверки паспорта

На портале Госуслуг появился новый сервис, которого явно не хватало. Многие россияне заключат договора разного рода между собой и хотели бы быть уверенными в надежности контрагента, чтобы минимизировать вероятность встречи с мошенниками.

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