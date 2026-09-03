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Татар-информ

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В массовой аварии в РТ погибла девушка-пассажир BMW, пострадал ребенок

В массовой аварии в РТ погибла девушка-пассажир BMW, пострадал ребенок

Массовое ДТП в Татарстане Фото: © Госавтоинспекция Татарстана Массовое ДТП, унесшее жизнь 26-летней девушки, произошло в Заинском районе Татарстана.

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