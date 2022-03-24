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КХЛ удивлена делом против Фазеля: «Рене никогда не оказывал услуг на возмездной основе. Он знаниями одинаково помогал разным странам в развитии хоккея»

КХЛ выразила удивление открытием ИИХФ дела в отношении Рене Фазеля. Международная федерации хоккея отправила в совета по этике рассмотрение дела почетного президента организации, получив информацию о его причастности к КХЛ.

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