Текслер: на Южном Урале собрали 1,5 млн тонн зерна

В ходе областного совещания с руководителями муниципальных образований губернатор Алексей Текслер сообщил, что нынешняя уборочная кампания по своим темпам заметно опережает показатели аналогичного периода прошлого года.
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