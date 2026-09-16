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Царьград

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Текслер: на Южном Урале собрали 1,5 млн тонн зерна

Текслер: на Южном Урале собрали 1,5 млн тонн зерна

В ходе областного совещания с руководителями муниципальных образований губернатор Алексей Текслер сообщил, что нынешняя уборочная кампания по своим темпам заметно опережает показатели аналогичного периода прошлого года.

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