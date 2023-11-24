В Киеве хотят потратить почти пять миллиардов долларов на ракетное вооружение

Замглавы Минобороны страны Юрий Джигир заявил о планах оборонного ведомства страны потратить 175 миллиардов (почти 5 миллиардов долларов) из оборонного бюджета на покупку ракетного вооружения в следующем году.
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