ТАСС: сотни людей провели митинг в Мадриде с требованием провести выборы

Сотни испанцев устроили митинг в Мадриде, требуя провести всеобщие выборы. Об этом сообщает ТАСС. Организатором акции выступило "Движение за конституционную Испанию", к которому присоединились сторонники оппозиционных партий.
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