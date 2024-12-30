Жога повышает ставки: Непотопляемый может утонуть, потому что "шалил" слишком долго

Сергей Oблезов

На хрена весь этот цирк? Хватит изображать из страны правовое государство! Ройзман уже много лет работает на запад и все это знают. Блин парадокс какой-то боевых генералов хватают и за пять минут они на нарах, а предатель Ройзман работает и продолжает гадить! Бросили на наведение порядка боевого парня, без правовой поддержки и все наблюдают, что получится? Хватит устраивать из страны арену цирка!