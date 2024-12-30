Царьград Коллаж Царьграда Жога повышает ставки: Непотопляемый может утонуть, потому что "шалил" слишком долго.
Жога повышает ставки: Непотопляемый может утонуть, потому что "шалил" слишком долго
Комментарии
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Сергей Oблезов
На хрена весь этот цирк? Хватит изображать из страны правовое государство! Ройзман уже много лет работает на запад и все это знают. Блин парадокс какой-то боевых генералов хватают и за пять минут они на нарах, а предатель Ройзман работает и продолжает гадить! Бросили на наведение порядка боевого парня, без правовой поддержки и все наблюдают, что получится? Хватит устраивать из страны арену цирка!
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9 час.
n
nyha
Этого ЖИДА сгноить в тюрме...за его помощ алкашу...
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3 час.
Катерина
Ройзман давно не у ДЕЛ... носит звание иностранного агента.
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1 час.
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