Что пошло не так у Мерца: правящая партия Германии терпит поражение

В Германии региональные выборы закончились разгромом для правящей партии. Сразу в двух землях уверенную победу одержала оппозиционная АдГ, набрав почти 40%.
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