ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 934 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Все они часть России!Финляндия и стран...
  • Eduard
    Представители Прибалтики на смотр явились на резиновых лодках!Финляндия и стран...
  • Eduard
    Раздайте малоимущим мерзавцы!Миллиардер Арно п...

Проживающих в Латвии россиян просят осудить СВО ради продления ВНЖ

Проживающих в Латвии россиян просят осудить СВО ради продления ВНЖ

Латвийские власти направили россиянам, получившим ВНЖ до 2003 года, письма с датами, в которые те должны предоставить миграционным службам среди прочего подтверждение владения латышским языком на уровне А2, а также анкету с оценкой СВО и российской политики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх