Проживающих в Латвии россиян просят осудить СВО ради продления ВНЖ

Латвийские власти направили россиянам, получившим ВНЖ до 2003 года, письма с датами, в которые те должны предоставить миграционным службам среди прочего подтверждение владения латышским языком на уровне А2, а также анкету с оценкой СВО и российской политики.
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