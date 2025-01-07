Похоже, что Уилл Смит сыграет в новой “Матрице” Если вы фанат франшизы “Матр...

Похоже, что Уилл Смит сыграет в новой “Матрице”Если вы фанат франшизы “Матрица” от сестер Вачовски (когда-то они были братьями), то наверняка в курсе, что главную роль в фильме по замыслу авторов должен был сыграть Уилл Смит.