Годовщина 11 сентября: почему Медведев предрек США повторение теракта Евгения КомароваЗаместитель председателя Совета безопасности России, бывший премьер-министр, Дмитрий Медведев, выразил озабоченность по поводу безопасности в Соединенных Штатах.
Годовщина 11 сентября: почему Медведев предрек США повторение теракта Евгения КомароваЗаместитель председателя Совета безопасности России, бывший премьер-министр, Дмитрий Медведев, выразил озабоченность по поводу безопасности в Соединенных Штатах.
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