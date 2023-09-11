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Годовщина 11 сентября: почему Медведев предрек США повторение теракта

Годовщина 11 сентября: почему Медведев предрек США повторение теракта

Годовщина 11 сентября: почему Медведев предрек США повторение теракта Евгения КомароваЗаместитель председателя Совета безопасности России, бывший премьер-министр, Дмитрий Медведев, выразил озабоченность по поводу безопасности в Соединенных Штатах.

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