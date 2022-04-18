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Удобная онлайн-страховка от Сбера: клиенты могут защитить себя на время потери работы

Удобная онлайн-страховка от Сбера: клиенты могут защитить себя на время потери работы

Пользователи мобильного приложения СберБанк Онлайн (6+) могут оформить страховку от СберСтрахования жизни на случай проблем со здоровьем или потери работы.

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