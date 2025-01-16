Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе© РИА Новости / POOL 6693 прочтения Вчер Президент США Джо Байден допустил прискорбную ошибку, не договорившись с российским лидером Владимиром Путиным до начала боевых действий на Украине, пишет American Conservative.