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Япония установила рекорд по случаям несанкционированного доступа в 2026 г

Япония установила рекорд по случаям несанкционированного доступа в 2026 г

Японские компании и местные органы власти сообщили о 600 случаях несанкционированного доступа к своим сетям за первые девять месяцев этого года, сообщает 6 ноября японское деловое агентство Kyodo News Эти темпы позволяют достичь рекордных 644 случаев в 2024 году.

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