Япония установила рекорд по случаям несанкционированного доступа в 2026 г

Японские компании и местные органы власти сообщили о 600 случаях несанкционированного доступа к своим сетям за первые девять месяцев этого года, сообщает 6 ноября японское деловое агентство Kyodo News Эти темпы позволяют достичь рекордных 644 случаев в 2024 году.