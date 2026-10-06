Япония установила рекорд по случаям несанкционированного доступа в 2026 г

Японские компании и местные органы власти сообщили о 600 случаях несанкционированного доступа к своим сетям за первые девять месяцев этого года, сообщает 6 ноября японское деловое агентство Kyodo News Эти темпы позволяют достичь рекордных 644 случаев в 2024 году.
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