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Регистрация мопедов: что нужно знать жителям Мангистау

Регистрация мопедов: что нужно знать жителям Мангистау

Об этом рассказали в МВД Казахстана. Это означает, что для их использования потребуются следующие документы и процедуры: регистрация в полиции; водительское удостоверение категории А1, А или В; технический осмотр; страховка гражданской ответственности.

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