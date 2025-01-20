Регистрация мопедов: что нужно знать жителям Мангистау

Об этом рассказали в МВД Казахстана. Это означает, что для их использования потребуются следующие документы и процедуры: регистрация в полиции; водительское удостоверение категории А1, А или В; технический осмотр; страховка гражданской ответственности.
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