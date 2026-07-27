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Царьград

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Мария Захарова сравнила новых литовских правил с антиутопией

Мария Захарова сравнила новых литовских правил с антиутопией

Мария Захарова сравнила новые литовские ограничения для русских с антиутопией «Повелитель мух». МИД Литвы требует от русских артистов осуждать Специальную военную операцию перед въездом в страну, угрожая отказом в концертах.

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