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Благоевич о голе от «Ростова»: «Были одинаковые эпизоды: в нашей атаке не дали нарушение, в нашу сторону дали. Второй тайм был под контролем «Акрона»

Тренер «Акрона» Срджан Благоевич после поражения от «Ростова» (0:1) в 10-м туре РПЛ отметил непоследовательность решений судьи.

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